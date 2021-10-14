Шесть регионов и мегаполис теперь находятся в безопасной зоне, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 октября, в «красной» зоне по-прежнему остаются города Нур-Султан и Алматы, а также Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «жёлтой» зоне находятся Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

«Зелёная» зона пополнилась ещё одним регионом и теперь выглядит так: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская и Кызылординская области.

С начала пандемии всего в стране подтверждено 910 832 случая заражения коронавирусом. За сутки число инфицированных выросло на 1 985 случаев.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.