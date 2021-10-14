- 37-летний мужчина за рулем манипулятора Hino Ranger наехал на велосипедиста, который переезжал дорогу в неустановленном месте. Пострадал мужчина 25-30 лет, европейской внешности. Не приходя в сознание, он скончался в больнице, - пояснили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла 13 октября в 22:40 в микрорайоне Старый Аэропорт по улице Светлая.Согласно заключения медицинского освидетельствования водитель манипулятора был трезв. Полиция начала досудебное расследование по статье за нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека.