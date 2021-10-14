Землю они продали ещё в 2018 году. В начале этого года, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые «передали» университету участок из санитарной зоны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Антикоррупционная служба по Алматинской области сообщила о задержании бывшего работника Казахского Национального женского педагогического университета, руководителей отдела Карасайского района по регистрации и земельному кадастру Филиала НАО «Правительство для граждан по Алматинской области» и отдела земельных отношений акимата Карасайского района.

Их подозревают в хищении земельного участка площадью девять гектаров на территории университета в посёлке Кемертоган.

- В 2018 году земельный участок университета незаконно сегментирован на ряд участков и оформлен на аффилированных к задержанным лицам по поддельным документам, и в последующем реализован добросовестным покупателям. Этими же лицами, в январе 2021 года с целью сокрытия следов преступления и мнимого возврата земельного участка на баланс университета, из земельного запаса государства без правоустанавливающих документов незаконно выделен земельный участок, расположенный в посёлке Көлді, который находился в санитарной зоне и не подлежал выдаче в частную собственность, - рассказали в антикоррупционной службе.

Расследование продолжается.

