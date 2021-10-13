Вам придется взять ёмкость, куда поместятся все приборы, предлагаем использовать большой таз или огромную кастрюлю.

Наливаем в емкость воду и ставим на огонь. Доводим до кипячения жидкость и высыпаем в нее пару пакетиков лимонной кислоты, чем больше емкость, тем больше придется насыпать кислоты.

Затем помещаем в горячую воду грязную посуду и оставляем на пару часов. Спустя это время с помощью губки очень легко снимутся даже самые сложные загрязнения.

Фото с сайта pexels.com Кстати, этот способ очистки подойдет тем, кто не пользуется бытовой химией в силу некоторых причин: аллергии, непереносимости или те, кто считает, что она несет непоправимый вред всему организму. В этом и есть вся прелесть, что такой способ абсолютно безопасен для человека.Стоит отметить, что такой способ отлично справится с загрязнениями на строительных материалах, на которых засох и затвердел цементный раствор.