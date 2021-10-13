- Смартфоны лишают нас сна и отдыха. Ведь «5 минут посижу в Tik-tok и пойду спать» легко превращается в «Кааак, уже два часа ночи?». В организме увеличивается количество гормона дофамина, который дарит быстрое удовольствие от роликов и ссылок, лайков и постов.
- Человек, залипающий в смартфоне, становится тревожным, он думает, что если не опубликует очередной пост или не посмотрит ролик, то отстанет от своих друзей и сверстников. В итоге получается замкнутый круг: мы снимаем тревожность, когда скроллим ленту в соцсети, но в то же время лишаем себя сна и становимся ещё более тревожным.
- Появляется зависимость. Смартфон перед сном превращается в ритуал, без которого уснуть уже не получится. А разряженная батарея или отключение электричества вызывает тревогу и стресс.
