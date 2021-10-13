Смартфоны лишают нас сна и отдыха. Ведь «5 минут посижу в Tik-tok и пойду спать» легко превращается в «Кааак, уже два часа ночи?». В организме увеличивается количество гормона дофамина, который дарит быстрое удовольствие от роликов и ссылок, лайков и постов. Человек, залипающий в смартфоне, становится тревожным, он думает, что если не опубликует очередной пост или не посмотрит ролик, то отстанет от своих друзей и сверстников. В итоге получается замкнутый круг: мы снимаем тревожность, когда скроллим ленту в соцсети, но в то же время лишаем себя сна и становимся ещё более тревожным. Появляется зависимость. Смартфон перед сном превращается в ритуал, без которого уснуть уже не получится. А разряженная батарея или отключение электричества вызывает тревогу и стресс.

Не секрет, что полистать социальные сети, посмотреть фильм или почитать электронную книгу перед сном стало для большинства из нас привычным делом. Есть и такие люди, которые просыпаются ночью, чтобы проверить обновления. Но мало кто из нас задумывался над тем, какой вред может нести за собой на первый взгляд столь безобидная привычка.Как же избавиться от этой зависимости. Ученые предлагают завести себе другой ритуал. Например, как бы это банально не звучало, прочтите книгу, займитесь рукоделием, рисуйте, слушайте музыку, начните вести дневник. Убирайте телефон подальше от кровати, не оставляйте его на ночь на прикроватной тумбе или под подушкой. В качестве будильника используйте обычные часы или включите таймер телевизора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.