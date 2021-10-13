В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до +3..+4. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау - солнечно. Днём ожидается +17..+19 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 13 метров в секунду.

В Актау будет переменная область. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

На западе, юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке страны – туман.