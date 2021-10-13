Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 13 октября, под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. С докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил Министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30%, летальности – на 40%. На заседании МВК был принят ряд важных решений. Для формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации с 9,9 миллионов до 11,4 миллионоа человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60%. Кроме этого, ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября. Повторной вакцинации подлежат представители группы риска такие как медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудников силовых структур, люди старше 60 лет, люди самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавирусной инфекции. Решением межведомственной комиссии, продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, «в зеленой зоне» - до 3:00 , лидеров проекта Ashyq - до 5:00, «в желтой зоне» - до 1:00, лидеров проекта Ashyq - до 3:00. Стоит отметить, что взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами, это Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины. В порядок пересечения государственной границы также внесены изменения. Теперь свободно въезжать на территорию РК могут иностранцы, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства и иностранцы, которые являются членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.