Причиной назвали поднятие уровня грунтовых вод, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Тамара Умбетова/Facebook

Пользователь Facebook Тамара Умбетова опубликовала фото и видео, снятые в школе №11 в селе Даулет. Учебное заведение на 640 детей сдали в эксплуатацию всего два года назад. Однако уже здание пошло трещинами.

- На строительство школы было выделено один миллиард и девятьсот миллионов тенге. Помогите нашим детям...Беду надо предотвратить. Школа может в любой момент рухнуть. Мы боимся за своих детей, - написала женщина.

В пресс-службе акимата Талгарского района сообщили, что школу комиссия приняла и правда в 2019 году. Однако спустя пять месяцев прошло поднятие уровня грунтовых вод.

- Вследствие чего межкомнатные перегородки начали давать осадок на первом этаже левого блока. Автор проекта ТОО «Нұр Құрылыс-80» провели геологические изыскания грунта до начала строительства и во время строительства. Во время проектирования авторский надзор указал, что в ходе изыскания уровень грунтовых вод ниже пяти метров не обнаружено. А второй раз грунтовые воды были обнаружены на глубине 1,6 метра. После обнаружения дефекта подрядная компания ТОО «Еламан» приступила к усилительным работам за свой счёт, - сообщили в акимате.

Работы по усилению ведутся по сей день. Как заверили местные власти, ситуация находится под личным контролем акима района. Сегодня, 13 октября принято решение о строительстве дренажных систем по периметру школы и выведении канализационной системы здания к централизованной.

