Министерство здравоохранения выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавируса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об этом написал министр здравоохранения Алексей Цой на своей странице в Facebook. Введение бустерной дозы рекомендуется через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации:

лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной;

лица, переболевшие коронавирус после завершённого курса вакцинации, через 3 месяца после выздоровления.

- Начало ревакцинации запланировано, начиная с третьей декады ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур), лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавируса, - написал Цой.

Для ревакцинации будет использована одна доза вакцины.

11 октября ВОЗ дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.