– С целью подключения к инженерным сетям многоэтажный жилой дом по адресу: проспект Абая №244, строящегося в рамках государственно-частного партнерства 15 октября с 23:00 до 18 октября будут произведены строительно-монтажные работы. В связи с вышеизложенным, участок дороги по проспекту Абая от улицы Восточная до Абая №179 будет перекрыт, - сообщили в акимате.

