Начальника отдела строительства вместе с пособником водворили в ИВС, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чиновника задержали в Уральске. Его подозревают в получении взятки в 134 млн тенге Фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, в ЗКО начато расследование в отношении руководителя отдела строительства акимата города Уральск Армана Уксукбаева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
– Он в период с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил от директора ТОО взятку в особо крупном размере, в сумме 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Взятку он получил вместе со своим пособником. Взамен руководитель отдела строительства обещал оказать содействия в заключении договора государственных закупок по конкурсу, с применением специального порядка в период пандемии и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту строительство двух девятиэтажных жилых домов в г.Уральск, на общую сумму 2,2 миллиарда тенге, по государственной программе «Нурлы жер», - сообщили в антикоррупционной службе РК.
Руководитель ГУ «Отдел строительства по г.Уральск» и пособник задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП г.Уральск. К слову, Арман Уксукбаев был назначен на эту должность в январе 2020 года.    