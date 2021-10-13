– Он в период с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил от директора ТОО взятку в особо крупном размере, в сумме 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Взятку он получил вместе со своим пособником. Взамен руководитель отдела строительства обещал оказать содействия в заключении договора государственных закупок по конкурсу, с применением специального порядка в период пандемии и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту строительство двух девятиэтажных жилых домов в г.Уральск, на общую сумму 2,2 миллиарда тенге, по государственной программе «Нурлы жер», - сообщили в антикоррупционной службе РК.Руководитель ГУ «Отдел строительства по г.Уральск» и пособник задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП г.Уральск. К слову, Арман Уксукбаев был назначен на эту должность в январе 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
