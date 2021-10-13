– Следует отметить, что часть экспортируемой продукции является импортируемой из других стран, то есть транзитными, так как ЗКО граничит с пятью областями РФ (Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области). Экспортные или импортные отпускные цены на сельскохозяйственную продукцию являются коммерческой тайной, поэтому многие организации отказываются их озвучивать. В настоящее время закупочная цена продовольственной пшеницы варьируется в пределах 115-125 тысяч тенге за тонну, - отметил Денис Умашев.Напомним, в начале октября повысилась стоимость продукта №1 из муки высшего сорта. В магазинах и ларьках хлеб и хлебобулочные изделия высшего сорта стали продавать на 10-20 тенге дороже, а вслед за ними в ЗКО подорожали и макаронные изделия. Владельцы пекарен связали это с тем, что повысилась стоимость муки, а мукомолы пожаловались на подорожание пшеницы. Аграрии тем временем сослались на низкую урожайность и на подорожание дизельного топлива. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
