В основном пшеницу экспортируют в страны Средней Азии, такие как Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 260 тысяч тонн зерна собрали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев, в этом году в области собрано 124 тысячи тонн зерна, что на 50 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. На хлебоприемные предприятия области на хранение отправлено 64 тысячи тонн зерна. К слову, в области функционируют семь лицензированных элеваторов, все они являются частной собственностью. Выяснилось, что с начала этого года с территории области экспортировано чуть более 144 тысяч тонн пшеницы, в 2020 году - 141 тысяча тонна, а в 2019 году всего две тысяч тонны. Она вывезена в страны Средней Азии, а именно в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан. Но в то же время этот продукт завозился из России. С начала этого года в область завезли 51 тысячу тонны российской пшеницы, этот показатель на 26 тысяч тонн ниже чем прошлогодний. А в 2019 году и того меньше - всего 12 тысяч тонн.
– Следует отметить, что часть экспортируемой продукции является импортируемой из других стран, то есть транзитными, так как ЗКО граничит с пятью областями РФ (Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области). Экспортные или импортные отпускные цены на сельскохозяйственную продукцию являются коммерческой тайной, поэтому многие организации отказываются их озвучивать. В настоящее время закупочная цена продовольственной пшеницы варьируется в пределах 115-125 тысяч тенге за тонну, - отметил Денис Умашев.
Напомним, в начале октября повысилась стоимость продукта №1 из муки высшего сорта. В магазинах и ларьках хлеб и хлебобулочные изделия высшего сорта стали продавать на 10-20 тенге дороже, а вслед за ними в ЗКО подорожали и макаронные изделия. Владельцы пекарен связали это с тем, что повысилась стоимость муки, а мукомолы пожаловались на подорожание пшеницы. Аграрии тем временем сослались на низкую урожайность и на подорожание дизельного топлива.