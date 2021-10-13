Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель "Газели" врезался в припаркованный Volkswagen, уворачиваясь от столкновения с Toyota RAV 4, которая выехала со двора дома. От удара обе машины слетели в арык. К счастью, пострадавших нет. Водителя "Газели" привлекут к административной ответственности за нарушение ПДД, повлёкшее повреждение транспортных средств.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.