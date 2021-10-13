- 21-летний водитель сбил корову, после чего был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы Аксая. По результатам медицинского освидетельствования, мотоциклист находился в состоянии наркотического опьянения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции по ЗКО.

В несчастное животное байкер влетел 11 октября в 00:50 на 14-ом километре дороги Аксай-Приуральный.К счастью, корова отделалась лишь испугом. А вот её владельцам придётся выплатить штраф за нарушение правил выпаса. По факту ДТП же ведётся досудебное расследование за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО дополнили, что мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом височной кости справа, ушибы конечностей. Он прооперирован и находится в реанимации.