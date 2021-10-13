Мать избитого школьника потребовала отставки директора, на защиту которой встал почти весь коллектив, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жительница села Подстепное Теректинского района Мейрамгуль Кубашева
рассказала об избиении ее сына - ученика седьмого класса школы №1 вышеназванного села. По её словам, четвертого октября между учениками произошла драка, во время которой её сын получил травмы и попал в больницу. Сейчас мальчик находится дома и проходит реабилитацию.
Мейрамгуль Кубашева говорит, что теперь намерена добиться отставки директора Подстепновской школы №1. К слову, женщина сама работает в этой же школе педагогом-дефектологом.
– Эльмира Утепбергенова возглавляет школу всего второй год. Первый год мы ее в глаза не видели, так как учились дистанционно, сейчас дела обстоят не лучше. Не видна ее работа, она как зайдет в свой кабинет, так оттуда и не выходит. Я не раз обращала ее внимание на то, что в школе отсутствует порядок, не соблюдается школьная форма, но обратной связи нет. Дети выражаются нецензурно даже в ее присутствии. Качество знаний низкое. У меня нет личной неприязни к директору, просто мне жалко детей. В этот раз дело коснулось моего ребенка и я не могу сидеть сложа руки. Я теперь говорю не только как педагог, но и как родитель, - говорит Мейрамгуль Кубашева.
Кроме этого, женщина подчеркнула, что директор уже получала строгий выговор за сбор денег во время аттестации, а также два штрафа за нарушение в тарификации и в составлении расписания занятий.
– Она не умеет работать, не справляется со своими обязанностями, не проводится воспитательная работа и родительские собрания. После этой шумихи за три дня провели все эти собрания. Для кого? Для чего? Требую отставки директора школы. Знаю, что меня поддержат многие мои коллеги, - подчеркнула Мейрамгуль Кубашева.
Ее позицию поддерживает другой педагог этой же школы Тлеккабыл Нурышов. По его словам, администрация школы несет ответственность за все, что происходит с учениками независимо в стенах школы это произошло или нет.
– Наша главная задача - это обеспечение безопасности детей. Драка произошла не во время летних каникул. Ведь родители отпускают детей в школу за знаниями, а не за тем, чтобы их избивали. Мы должны уделять внимание не только знаниям, но и воспитанию, мы же педагоги. Мы, как учителя этой школы, тоже в ответе за это. За этот инцидент должны отвечать директор, его заместители и районный отдел образования. Хотя до этого драки были и во время занятий, я вызывал психолога, соцпедагога, но публиковать в социальных сетях не стал. Директор не умеет работать, не умеет разрешать конфликты и решать проблемы, - заявил мужчина.
Между тем директор школы Эльмира Утепбергенова рассказала подробности конфликта между школьниками. По ее словам, инцидент произошел после уроков вне школы. Сын Мейрамгуль Кубашевой придрался к второкласснику, начал пинать его рюкзак и бить по лицу. За младшеклассника заступился ученик восьмого класса. Между мальчиками завязалась драка, в ходе которой семиклассник получил травму.
– Мы узнали о драке на утро следующего дня, нам сообщила Мейрамгуль Кубашева. Инспекторы по делам несовершеннолетних изучили все обстоятельства дела. Мы, администрация школы, вызвали родителей и детей , обсудили эту ситуацию, комиссия по профилактике правонарушений детально разобрала проблему. К слову, комиссия работает постоянно. Кроме этого Мейрамгуль Кубашева не довольна моей работой, говорит, что я не требую школьную форму. Но ведь такого постановления нет. Единую школьную форму отменили в начале учебного года, достаточно носить классическую одежду, которую придерживаются и учителя и ученики, - говорит директор.
Кроме этого, Эльмира Утепбергенова подтвердила, что у нее есть строгий выговор, который получила еще в прошлом году. Тогда родители выпускников по своей инициативе решили собрать деньги за распечатку аттестатов. Однако кто-то из родителей решил "слить" информацию, и директор получила строгий выговор.
– Хоть я и не имела отношения к этому, но как первый руководитель, я получила административное взыскание. Я не согласна с тем, что по прихоти одного человека, я должна покинуть свой пост. Мой педагогический стаж составляет 16 лет, 10 из которых я провела на руководящих должностях. Но если проверяющие выявят в моей работе недостатки, если решат, что я не соответствую занимаемой должности, если будет доказано, что я совершила правонарушение, если весь коллектив потребует моей отставки, то да, я уйду с этой должности, - заявила Эльмира Утепбергенова.
Стоит отметить, что на защиту директора встали почти все педагоги школы. По их словам, с начала недели школу часто посещают проверяющие органы, которые не выявили ни одного нарушения как в работе директора, так и в работе остальных учителей.
– Мы не можем работать без семей, без мам и пап, ведь большую часть времени ребенок проводит именно дома. Драка произошла не во время урока, не в стенах школы. Дети вышли, подрались, зачинщиком драки был сам пострадавший мальчик. Значит мама сама не говорит ему, что драться нельзя. могу с уверенностью сказать, что Мейрамгуль Кубашева имеет большой "зуб" на наш коллектив и на администрацию, и эта ситуация была ей на пользу. Приехала проверка, эта неделя превратилась в кошмар, проверяющие требуют, чтобы руководство школы подало в отставку. Они проверили всю документацию, родители встали на защиту, - говорит учительница русского языка Ольга Граница.
Учитель физики Айжан Мырзагалиева говорит, что проблема назревала давно, и связала это с тем, что Тлеккабыл Нурышов некоторое время назад претендовал на пост директор, однако по объективным причинам не смог пройти конкурс. Мужчина с таким исходом не согласился и с тех пор всячески пытается дискредитировать нынешнее руководство школы.
– Нашей школе 37 лет, за это время это первый подобный скандал. Да, для нас важно здоровье и жизнь наших детей, наши учителя уделяют этому особое внимание. С тех пор как к нам пришел работать Тлеккабыл Нурышов нас покинул покой. Он является зачинщиком всех конфликтов, его знают во всех городских школах с негативной стороны. Его цель - убрать директора, так как два года назад сам хотел быть директором этой школы, но проиграл конкурс. Тогда Нурышов не согласился с результатами конкурса, и с тех пор начался кошмар. Он проработал год, но не справился со своими обязанностями и договор с ним был расторгнут. В нашей школе работают 130 педагогов, мне до пенсии осталось 10 месяцев, и этот человек не дает нам спокойно работать. Нам стыдно, что приходится говорить об этом. Самое ужасное это то, что он агитирует других педагогов и настраивает их против нас. Я чувствую себя виноватой, так как когда-то сама приняла его на работу. Там, где работает Нурышов не будет ни покоя, ни спокойствия, - говорит со слезами на глазах Айжан Мырзагалиева.
Учительница химии Сара Мукатова говорит, что неоднократно подвергалась нападкам со стороны Нурышова. Причина ей до сих пор неизвестна, но женщина утверждает, что на протяжении нескольких лет работает в условиях стресса.
– У нас большой коллектив, хорошие педагоги. Да, действительно, драка произошла. Но ведь подрались сверстники, не взрослые его побили, не учителя. Кто-нибудь задумывался, что происходит в семье этого ребенка, сейчас идет травля на этих детей, кибербуллинг, потому что это попало в социальные сети. Я понимаю Мейрамгуль Кубашеву, она ведь мама. Но подстрекателем всей этой ситуации является Тлеккабыл Нурышов. Я когда-то тоже подверглась преследованию с его стороны, просто так. Он все время угрожал судом, как можно работать в таких условиях? Мы работаем в условиях стресса, - говорит учительница химии Сара Мукатова.
Председатель родительского комитета Элла Сагинбаева говорит, что сложившаяся ситуация плохо влияет на детей, и они, родители, очень переживают по этому поводу.
– Мы, родители, возмущены этой ситуацией. Нашу школу прославили на весь Казахстан. Педагоги очень грамотные, знающие свое дело, работают не покладая рук. Почему из-за слов одного человека сводится к нулю работа всей школы? Почему Мейрамгуль Кубашева не говорит, что именно ее сын был зачинщиком драки? Почему не говорит, что восьмиклассник заступился за маленького мальчика? Ребенок заступился за другого и за это его таскают. В следующий раз никто ни за кого заступаться не будет, дети вырастут равнодушными, - заключила Элла Сагинбаева.
В это время Тлеккабыл Нурышов решил провести учебный процесс на свежем воздухе, и вывел детей на улицу без верхней одежды, чем вызвал еще большую бурю негативных эмоций со стороны родителей. На их возмущение Нурышов заявил, что дети сами не хотели одеваться, сказав, что на улице тепло.
