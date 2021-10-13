Среди них данные от корпоративных электронных ящиков и учётные записи ломбардов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Государственная техническая служба сообщила, что утечка произошла при помощи вредоносной программы Snake Keylogger. В Сеть попали данные для авторизации в Mail.ru, VK, Faberlic, Lamoda, Chocofood, Pinterest, Apple ID, а также в корпоративных почтовых ящиках и ломбардах.

- Анализ данных показал, что в нем содержится 28 565 строк данных (в том числе и повторяющиеся данные) с информацией о 131 паре уникальных связок логинов/паролей. Стоит отметить, что большая часть скомпрометированных данных потеряла свою актуальность, а на некоторых сервисах необходимо пройти двухфакторную авторизацию, - отметили в ГТС.

Основной причиной утечки эксперты считают несоблюдение основных правил кибергигиены.

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT рекомендует пользователям:

свяжитесь со службой поддержки того сервиса, где произошёл взлом;

проинформируйте банк/кредитную организацию;

установите качественное антивирусное программное обеспечение;

не переходите по подозрительным и неизвестным ссылкам в нежелательных сообщениях;

начните использовать менеджер паролей;

используйте двухфакторную аутентификацию, если она доступна.

