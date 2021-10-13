По словам депутата, несмотря на нормативную базу, «мы видим безответственность», которая приводит к гибели детей и взрослых, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Депутат мажилиса парламента от Nur Otan Артур Платонов отправил запрос заместителю премьер-министра Казахстана Роману Скляру относительно безопасности аттракционов.

Десятого октября смертельным стал аттракцион для жительницы Караганды. Во время роупджампинга она влетела в бетонное ограждение и от полученных травм скончалась в больнице. Для женщины это был третий прыжок. Эксперты обратили внимание, что остановочный трос не был закреплён, также женщина прыгнула без защитного шлема. Полиция возбудила уголовное дело, инструктора аттракциона задержали. У погибшей остался муж и двое детей.

По словам Платонова, партия неоднократно обращались к правительству для принятия срочных системных мер по вопросам контроля деятельности парков отдыха, развлечений, технического состояния аттракционов, детских площадок, «где пока не гарантирована безопасность жизни и здоровью».

- Аттракционы подлежат постановке на учёт, до получения допуска в установленном порядке... Однако, это - де – юре… Де – факто же, при расследовании трагических случаев, практически везде - грубые нарушения правил установки и эксплуатации! Местные власти, от греха подальше, как правило, заявляют, что они разрешения на установку не давали, объект не на балансе, ещё с советских времён остался, и прочие отговорки. А то, что творится, вероятно, узнают после происшествий!? И кто тогда обязан нести ответственность за гибель и увечья людей, - возмущён депутат.

Платов отметил, что национальным стандартом предусмотрено полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование в течение всего срока эксплуатации аттракционов. Но исполняются ли эти предписания, неизвестно.

- Фактически, несмотря на созданную нормативную базу, ситуация по всей стране не изменилась, мы видим безответственность, которая приводит к гибели детей и взрослых. И слышим наивные оправдания чиновников о том, что к ним никто за разрешением не приходил, а сами они, похоже, и не заметили… - заключил депутат.

В своём запросе он попросил Романа Скляра:

обеспечить системный контроль на всех уровнях, с назначением персональной ответственности за безопасность детей и взрослых, за качество оборудования и его своевременного технического обслуживания, во избежание дальнейшего повторения трагедий;

привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплён контроль данной сферы.

предоставить данные о лицензировании аттракционов по каждому региону, с указанием конкретных должностных лиц, определённых акиматом.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.