- Научные труды Сауле Омаровой дают представление о том, как она могла бы подойти к новой должности. В своих исследованиях она подчеркивает, что операции с криптовалютой могут позволить банкам проводить больше торговых операций вне поля зрения Федеральной резервной системы и других регулирующих органов. В качестве главы управления госпожа Омарова могла бы попытаться усилить его надзор за подобными процессами, включая JPMorgan Chase и Citigroup, - пишет издание.

Фото: US Senate Committee on banking, housing and urban affairs Глава управления валютного контроля следит за деятельностью всех местных и иностранных банков на территории США. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена отказалась от двух предыдущих кандидатур из-за разногласий внутри Демократической партии и теперь рассматривает нового кандидата. Источники сообщили изданию, что процесс рассмотрения находится ещё на начальной стадии. Омарову могут номинировать на должность в ближайшие месяцы или в начале следующего года. После этого необходимо, чтобы сенат одобрил её назначение на пятилетний срок.Как выяснилось, Сауле Омарова училась в средней-общеобразовательной школе №21 в Уральске. Директор школы Лаура Шаркубенова подтвердила это и отметила, что Сауле Омарова окончила 10 "А" класс их школы в 1984 году. После дополнила, что это первая ученица, которая окончила с отличием и получила "Золотую медаль".