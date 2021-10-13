Белый дом рассматривает кандидатуру уроженки Казахстана, профессора банковского права Корнельского университета Сауле Омаровой на пост главы управления валютного контроля при Минфине США. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на издание The New York Times. Претендент на пост главы финконтроля США окончила школу в Уральске Фото: US Senate Committee on banking, housing and urban affairs Глава управления валютного контроля следит за деятельностью всех местных и иностранных банков на территории США. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена отказалась от двух предыдущих кандидатур из-за разногласий внутри Демократической партии и теперь рассматривает нового кандидата. Источники сообщили изданию, что процесс рассмотрения находится ещё на начальной стадии. Омарову могут номинировать на должность в ближайшие месяцы или в начале следующего года. После этого необходимо, чтобы сенат одобрил её назначение на пятилетний срок.
- Научные труды Сауле Омаровой дают представление о том, как она могла бы подойти к новой должности. В своих исследованиях она подчеркивает, что операции с криптовалютой могут позволить банкам проводить больше торговых операций вне поля зрения Федеральной резервной системы и других регулирующих органов. В качестве главы управления госпожа Омарова могла бы попытаться усилить его надзор за подобными процессами, включая JPMorgan Chase и Citigroup, - пишет издание.
Как выяснилось, Сауле Омарова училась в средней-общеобразовательной школе №21 в Уральске. Директор школы Лаура Шаркубенова подтвердила это и отметила, что Сауле Омарова окончила 10 "А" класс их школы в 1984 году. После дополнила, что это первая ученица, которая окончила с отличием и получила "Золотую медаль".