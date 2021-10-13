Исключительную меру наказания в Казахстане оставили в четырёх статьях УК, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сегодня, 13 октября мажилис в первом чтении одобрил законодательные поправки в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни. Поправками предусматривается отмена смертной казни, за исключением случаев её применения в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

Заместитель генерального прокурора Асет Шындалиев пояснил, что смертная казнь исключается из 13 статей Уголовного кодекса и остаётся в четырёх.

Депутат мажилиса от партии Nur Otan Артур Платонов поинтересовался, не ослабит ли это защиту казахстанцев.

- В качестве альтернативы в законодательстве сохраняется пожизненное лишение свободы. По нашему опыту, на состояние преступности наличие смертной казни не влияет, - ответил Асет Шындалиев.

Второго января 2021 года Акорда сообщила, что Казахстан официально отказался от смертной казни. Президент подписал закон «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни». При этом международное право предусматривает применение исключительной меры наказания в военное время. С 2003 года в Казахстане действует мораторий на смертную казнь.

