Потерпевший покупал у обидчика Toyota Camry 70, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что о 33-летнем мужчине с ножевыми ранениями сообщили в приёмном покое больницы.

- Позже стало известно, что подозреваемый прямо на встрече с покупателем, применив холодное оружие, отобрал денежные средства у потерпевшего в размере около десяти миллионов тенге, – рассказал начальник управления полиции Енбекшиказахского района Жаксылык Алтынбаев.

Житель Алматы за покупкой Toyota приехал в Есик. Там 22-летний местный житель нанёс ему удары ножом. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, ему инкриминируют статью за вооружённый разбой. Мужчина в совершении преступления признался.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.