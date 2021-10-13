– Из этих денег 54 миллиона тенге присвоила Колбаева, остальные деньги - её подельник. Совершили они преступление путем незаконного начисления себе заработной платы. Колбаева перечисляла деньги на свою банковскую карту, а так же на карту своей матери, - говорится в материалах дела.Женщина в ходе судебного следствия свою вину признала и раскаялась. Она активно сотрудничала со следствием и полностью вернула присвоенные средства. При вынесении приговора суд учёл и тот факт, что у осужденной есть несовершеннолетние дети. Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осужденной есть малолетние дети, суд решил отсрочить наказание на пять лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
