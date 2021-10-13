Более двух триллионов тенге за девять месяцев выделено из бюджета на выплату пенсий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты Казахстана сообщили, что по состоянию на первое октября в стране числятся 2,2 миллиона пенсионеров. Средний размер пенсионных выплат на первое октября составил 99 887 тенге. Стоит отметить, что ещё в марте он был более ста тысяч тенге.

- С первого июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы, - напомнили в министерстве.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2%.

