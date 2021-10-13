- В этом районе машины нашего предприятия убирают мусор из контейнеров ежедневно по два раза. Но около контейнеров, как правильно отметили жители этого района, из ниоткуда вырастают огромные кучи отходов. И в основном это отходы сгнивших овощей или других продуктов. Сгружают гниющий мусор, причем, нагло, совершенно посторонние лица, не проживающие в этом районе. Скорее всего, это те, кто работает на рынке, а ведь они с нашим предприятием не заключали договор. Также к этому месту другие лица просто привозят на машине и тоже сваливают свой мусор. И, тем не менее, наше предприятие кроме очистки своих контейнеров ТБО эти отходы тоже выгребает. По три КамАЗа, полностью груженные, вывозим почти через день. Хотя и не обязаны этого делать, за это же никто нам не платит. Просто по-человечески людей жалко, они ведь тоже нам жалуются. Ведь их здоровье страдает, они дышат гнилостным отравленным воздухом. Мы сочувствуем и помогаем жителям района рынка «Землячки» хотя бы так. Люди же не виноваты. Но эту проблему необходимо срочно решать соответствующим инстанциям. В свою очередь, хотелось, чтобы на эту проблему жителей рынка «Землячка» обратили внимание исполнительные органы. Нужно наказывать таких безответственных граждан, виновных в создании стихийной свалки. Мы же свою работу выполняем качественно и каждый день.- Повышение стоимости ГСМ влияет на то, что горючее влетает нам в очень дорогую копеечку. Если в конце мая – начале июня этого года мы покупали дизтопливо по 177 тенге за литр, то сейчас мы покупаем по 265 тенге. И рост цен на ГСМ не обещает остановиться. Уже предвидим повышение стоимости зимнего дизтоплива, скорее всего, будет стоить от 300 тенге и выше за литр. А порой еще случается и дефицит горючего. А у нас главная затратная статья в деятельности – ГСМ, так как вся работа завязана на спецтехнике. Вот и посудите сами, как дорого нам обходится дизтопливо. Мы даже не знаем, как будем заправлять машины. Надеемся, что преодолеем трудности. Кроме этого, больших расходов требуют ремонт и обслуживание техники из-за запчастей, которые тоже с каждым годом дорожают. Например, в этом году они подорожали на 30-40%. Дорожают также масла, шины. Если раньше покупали шины по 50 тысяч тенге, то сейчас они стоят 90 тысяч тенге.- Проблема дефицита с кадрами на нашем предприятии тоже существует. Не каждый идет работать из-за сложной деятельности, да и зарплата не всех устраивает. В конце 2019 - начале 2020 годов ЖКХ Уральска согласно методике расчёта министерства энергетики сделало расчёт тарифа за вывоз ТБО в Уральске на 380 тенге. Утвердили только тариф 286 тенге с человека. Это позволило повысить рабочим зарплату на 30%, но не решило основных проблем нашего предприятия. Необходимо повысить зарплату рабочим ещё раз и другие проблемы по уборке ТБО тоже нужно решать.- На данный момент всего на балансе предприятия 43 единицы техники, из них 13 единиц в эксплуатации менее семи лет, а 30 единиц техники работает более семи лет. Есть у нас техника, которая работает более 15 лет. На сегодняшний день 70% спецтехники практически изношено, постоянно ремонтируется, хотя такое предприятие, как наше, должно менять технику в течение пяти лет. У нас даже был случай, когда за счёт неисправности механизма подъема контейнера пострадал один из рабочих предприятия, он отделался травмой плечевого сустава и чудом остался в живых. За счёт повышения тарифа до 286 тенге мы смогли приобрести в кредит шесть единиц новой спецтехники. Хотелось бы приобрести ещё дополнительно технику, но не тянем по финансам. А чтобы предприятие работало бесперебойно, необходимо докупить ещё 23 единицы спецтехники.- Проблема неуплаты должниками наших услуг остается актуальной. На сегодняшний день неплательщики накопили долг перед предприятием в размере почти 200 миллионов тенге. Оплачивает нашу работу около 60% городского населения. Облегчение ещё в том, что счёт за услуги по вывозу ТБО абонентам поступает в едином платежном документе (ЕПД) за коммунальные услуги. Многие граждане оплачивают онлайн разом за всё комуслуги через мобильные приложения любого банка второго уровня по смартфону или через банковские терминалы. И это очень удобно. Мы закрыли за ненадобностью уже около четырёх касс. За услуги вывоза ТБО можно заплатить также в кассах предприятия «Батыс Энергоресурсы», то есть там, где платят за электричество. Но вот остальные 40% абонентов - должники, причем, многие из них злостные, не платят годами. Мы проводим с ними огромную работу. Если долг составляет 3 000 тенге и более, вручаем уведомление. До каждого задолжавшего адресата мы доводим до трёх уведомлений. А уже потом добиваемся оплаты с неплательщиков через юридическую организацию. Раньше подавали в суд, а теперь дела по задолженностям оформляются через нотариуса, который в свою очередь уже передает дела судоисполнителям. И в этом случае блокируются личные счета неплательщиков до тех пор, пока не будет погашена задолженность. Помимо этого, им придется оплачивать и услуги судоисполнителей. Только в начале этого года заблокировано около 400 лицевых счетов. Они также не имеют права пересечь границу. Но порой даже такие реакционные меры на них мало влияют.- Нам не выделяют никаких субсидий, государство не оплачивает за вывоз твердо-бытовых отходов из города, мы работаем на полном хозрасчете. В 2019 году, как я говорил ранее, нам утвердили тариф на уровне всего лишь 286 тенге. Для нашего предприятия уже тогда этого было недостаточно, чтобы кардинально изменить работу в лучшую сторону, особенно с приобретением новой техники, которая нам остро необходима. Не хватает машин, не хватает людей, не хватает денег на ГСМ и запчасти. Мы уже берем это в долг у своих партнёров-поставщиков. Если мы не погасим перед своими партнёрами долги, то предприятие может встать. Мы также не сможем привлечь необходимые рабочие кадры. В связи с повышением цен на ГСМ, запчасти, а также другими острыми нуждами предприятия, мы неоднократно обращались в исполнительные органы с заявлением о перерасчете тарифа. У нас постепенно из-за поломок выходит из строя спецтехника, мы не сможем ее ремонтировать, если не будет средств на запчасти, не говоря уже о закупе новой техники. В общем, из-за таких проблем наше предприятие просто-напросто не сможет работать дальше. Пока нам на встречу не идут. Тем не менее, мы надеемся, что нас услышат. Работа нашего предприятия - задача всеобщего городского масштаба, и решать ее надо конструктивно, продуктивно и сообща.