За историей кота Оси следили не только жители России. Несколько казахстанских пабликов регулярно публиковали информацию о ходе поисков.

Фото: akhmatova.museum/vk

Оcе 16 лет и он старейший сотрудник Фонтанного дома в Санкт-Петербурге. Легенда гласит, якобы поэт и эссеист Иосиф Бродский просил не гнать кота, который после его смерти придёт к порогу дома. «Возможно, это буду я» - говорил поэт. Десять лет назад к музею Анны Ахматовой прибился кот, его назвали Осей (в честь Бродского) и сделали полноправным работником. Позже жить в музее стали ещё два кота. В их обязанности входит вовсе не ловля мышей, они просто радуют глаз посетителей.

Полтора года назад у Оси ветеринары диагностировали тромбоэмболию. С тех пор у него особое питание и дважды в день хвостатый должен принимать лекарства.

Фото: akhmatova.museum/vk

Котик пропал восьмого октября. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Осю забрала неизвестная девушка, возможно, посчитавшая кота бездомным. Сотрудники музея обратились за помощью в полицию, а также к неравнодушным петербуржцам через социальные сети. Была объявлена награда за возвращение кота - денежное вознаграждение и пожизненный абонемент в музей. Осю искали буквально всем городом, а за его судьбой следили миллионы пользователей интернета.

Вечером 12 октября сотрудники музея сообщили счастливую весть - Осю вернули.

- Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача - показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращён... Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя, - написали сотрудники.

