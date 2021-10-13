Пока поезда с женскими вагонами курсируют по двум направлениям, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: КТЖ

В «Казахстан Темир Жолы» сообщили о появлении первых вагонов, предназначенных исключительно для женщин. С десятого октября поезда с женскими вагонами начали курсировать по маршрутам Алматы – Оскемен и Алматы – Мангистау. Если они будут пользоваться спросом, специальные вагоны могут появиться и на других направлениях.

- Стоимость проезда одинаковая как в обычные вагоны, только будет отличаться условием покупки на кассах и «онлайн», а соседями по купе будут исключительно женщины. В такие вагоны будут допускаться дети мужского пола до семи лет при наличии сопровождающего лица, - рассказали в КТЖ.

Стоит отметить, что женские вагоны поездов и метро давно существуют в арабских странах, Индии, Бразилии и Японии. В соседней России с таким предложением выходили в 2015 году, повторно его озвучили в этом году.

