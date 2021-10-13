- Из-за задержки финансирования работы были временно приостановлены, но сейчас они продолжились. Завершить ремонт улиц Кызылтала планируется к концу октября, - отметил Акмамбетов. Он также сообщил, что по программе развития моногородов ведется реконструкция дороги улицы Ихсанова от улицы Заводской до кольца северной объездной дороги протяженностью более двух километров. Сумма затрат составляет порядка 190 миллионов тенге из средств республиканской казны.

-Из-за того, что конкурс затянулся и подрядчик определился недавно, сейчас будет произведена только подготовительная работа. Основное строительство придется на следующий год, - сообщил градоначальник.

Как проинформировал руководитель отдела ЖКХ ПТ и АД Бурлинского района Дастан Акмамбетов, в Кызылтале продолжается строительство 17 улиц протяженностью более 12 километров. Средства для этих целей (свыше одного миллиарда тенге) выделили по республиканской программе «Ауыл – Ел бесиги». Подрядчиком выступило ТОО «ДСК Приоритет», оно приступило к работе в апреле.По программе развития моногородов производится капитальный ремонт улиц района Строительный-3 протяженностью свыше девяти километров. Общая сумма затрат составляет один миллиард тенге. Работы выполняет компания «Аксайбизнесстрой». По словам руководителя отдела ЖКХ, проект этот переходящий –завершить работы планируют в 2022 году. Уже закончился капитальный ремонт улицы Аль-Фараби (бывшей Советской). Нужно сказать, что ремонт одной из центральных улиц Аксая был переходящим проектом. Так, в прошлом году был проложен один слой асфальта, в этом - второй . Работы выполняла компания «Аксайбизнесстрой». Стоимость проекта (средства районного бюджета) – свыше 500 миллионов тенге. За счёт средств районного бюджета (49 миллионов тенге) производится капитальный ремонт улицы М. Ауэзова (Утвинская) протяженностью 750 метров. Работы выполняет компания «Карачаганакмонтажстрой». Руководитель отдела ЖКХ поделился, что по программе «Ауыл – Ел бесиги» за счет республиканского финансирования в этом году отремонтированы подъездная дорога и три улицы в селе Пугачево (сумма затрат – свыше 400 млн тенге), две улицы в селе Бурлин (355 млн тенге), подъездная дорога и три улицы в селе Приуральное (600 млн тенге). Подрядчиками выступили компании «ДСК Приоритет», «Елжас» и «Шамшын». Дастан Акмамбетов добавил, что в ближайшие два года за счёт республиканского финансирования планируется строительство подъездных дорог к селам: Бумаколь, Жарсуат, Канай, Аксу, Кентубек, Достык. А также строительство дорог в микрорайоне Аралтал и ремонта дороги Аксай- Кентубек протяженностью 14 километров. Руководителя отдела ЖКХ дополнил аким города Аксай Арсен Баяндыков. Так как у городского акимата есть свой бюджет, за счет этих средств в Аксае также производится капитальный и средний ремонт дорог. В этом году строительные работы велись по улицам Мостовая, Шынгырлау, Западная,Степной переулок, Батыс, Луговая, Рабочая. Их общая протяженность составила около 8 км, а стоимость – более 600 млн. тенге. Работы выполняли компания «Жайык-Сити», «Аксайбизнесстрой», ТОО «ТОБИ». В настоящее ведутся работы по улице Трудовой (протяженность 1800 метров). Подрядчик компания «Жайык-Сити». В прошлом году за счет средств местного (городского) бюджета были благоустроены 5 и 10 микрорайоны. Дело встало за 4 микрорайоном, состояние дорог которого оставляет желать лучшего. Как проинформировал аким города, проектно-сметная документация на его благоустройство готова. Сумма затрат составит – более 500 миллионов тенге. Определился и подрядчик – компания «Жол Серик». По словам Арсена Баяндыкова, проект благоустройства 4 микрорайона – переходящий.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.