Согласно статистике, только 5 человек из 10 отводят на сон положенные 8 часов, и это несмотря на то, что врачи в один голос утверждают, что недосып негативно влияет на общее самочувствие, концентрацию и на память. Чем дольше человек без сна, тем хуже для его организма.без сна у человека наблюдается понижение температуры тела, повышение уровня гормонов стресса, повышается уровень сахар в крови, мышцы напрягаются, наблюдается нарушение выработки гормона, который отвечает за рост, аппетит, иммунитет, человек плохо видит и слышит, меняется восприятие окружающей среды. В головном мозге возрастает стрессовая нагрузка, что может обернуться сонливостью, раздражительностью, плохой координацией, рассеянностью.без сна ситуация обостряется, усталость копится, нарушается речь, снижается мотивация, человек теряет интерес к окружающему миру, снижается качество мышления.могут появиться бессознательные периоды, человек часто приходит в замешательство, появляется дезориентация. Помимо этого, иммунная система отключается, человек больше подвержен различным инфекциям и заболеваниям.и более чревато такими последствиями как паранойя, психоз и депрессивное состояние. Умственные способности снижаются до такой критической отметки, что человек не справляется с самыми простыми задачами. Так же теряет память, появляются галлюцинации и иллюзии.