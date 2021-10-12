Справиться с засором не так-то просто, если даже у вас под рукой есть эффективное магазинное средство. Что скрывать, с проблемой засора раковин в ванной или кухне наверняка встречался каждый. Промывать трубы необходимо каждый месяц, чтобы их не возникало. А если возникли, к этой проблеме придется отнестись очень ответственно. И если вдруг у вас нет в запасе средства  прочищающего трубы, то вполне возможно приготовить его самим. Кстати, по действенности он, ничуть, не уступает магазинному средству. Как сделать эффективное средство, которое вмиг устранит засор в раковине Фото с сайта pexels.com В любом средстве для чистки канализационных труб содержится щелочь. Во многих из них, основным компонентом разъедающий жир и остатки пищи выступает гидроксид натрия. Мы предлагаем в качестве щелочи взять пищевую соду. 200 грамм высыпаем на сковородку и прокаливаем ее на небольшом огне, примерно минут 20. Можно сделать проще, отправить соду на противне в разогретую духовку до 200 градусов. После этого нужно дать полностью остыть щелочи, это займет около получаса. Затем растворяем приготовленный порошок в теплой воде в 250 миллилитрах. Заливаем средство в забитую засором раковину и оставляем на два часа. Затем горячей водой промываем трубы, и раковина снова вам будет преданно служить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.