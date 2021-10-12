Фото с сайта pexels.com В любом средстве для чистки канализационных труб содержится щелочь. Во многих из них, основным компонентом разъедающий жир и остатки пищи выступает гидроксид натрия. Мы предлагаем в качестве щелочи взять пищевую соду. 200 грамм высыпаем на сковородку и прокаливаем ее на небольшом огне, примерно минут 20. Можно сделать проще, отправить соду на противне в разогретую духовку до 200 градусов. После этого нужно дать полностью остыть щелочи, это займет около получаса. Затем растворяем приготовленный порошок в теплой воде в 250 миллилитрах. Заливаем средство в забитую засором раковину и оставляем на два часа. Затем горячей водой промываем трубы, и раковина снова вам будет преданно служить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.