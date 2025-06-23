По данным РГП «Казгидромет», на западе, юге области дождь, гроза. На севере области ожидается небольшой дождь, гроза. На юге области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью + 18 градусов, дождь. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. На юге области ожидается сильный дождь, град, шквал.Днем +27. Ночью +17. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. На севере, западе области дождь, гроза. Днем +25 градусов, ночью +17 градусов. Ветер северо-восточный: 18 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере, в центре области дождь, гроза. На западе области временами сильный дождь, град.Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +20. Ветер северо-западный: 20 м/с.
Фото: pexels.com