Прокуратура восстановила жилищные права воспитанника детского дома.

Сироту оставили без квартиры в области Абай

По данным Генпрокуратуры РК, во время проверки, проведенной прокуратурой Абайского района, было выявлено, что выпускник детского дома не был обеспечен жильем, несмотря на действующие нормы законодательства.

Согласно статье 25 Конституции Республики Казахстан, государство создает условия для обеспечения граждан жильем, в том числе лиц из числа детей-сирот.

По результатам надзорных мероприятий прокуратуры местные исполнительные органы приняли меры. Сейчас молодой человек получил квартиру в новом жилом доме.