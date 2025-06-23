Как объясняют астрологи YourTango , вот как у них будут обстоять дела:

Козерог

На этой неделе возможны напряженные моменты в отношениях — с партнером или кем-то из близкого круга. Может возникнуть ощущение недостаточной поддержки, что затронет как эмоции, так и материальные вопросы. Вместо привычного анализа стоит попробовать открытый разговор. Прозрачность и готовность выйти из зоны комфорта помогут не только решить проблему, но и укрепить связь.

Весы

Сложности могут проявиться в рабочей сфере — особенно если долго игнорировались личные границы. Есть риск перегрузки из-за стремления сохранить гармонию. Важно вовремя обозначить пределы своих возможностей. При этом дипломатичность, присущая Весам, поможет сделать это деликатно. Поддержка близких и забота о себе будут особенно важны.

Водолей

Представителям знака, особенно родившимся в начале периода, предстоит очередной вызов в общении с близким человеком. Спор или несогласие могут вспыхнуть внезапно, но при правильном подходе это станет точкой роста. Стоит сделать паузу, чтобы обдумать ситуацию, затем переключиться на рациональный подход. Умение видеть разные стороны конфликта поможет быстро восстановить равновесие.

Фото: pexels.com