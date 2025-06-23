В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл второй этап Гран-при WBC в профессиональном боксе.

В полулёгком весе казахстанец Жолдас Женисов провёл бой против американца Троя Нэша. По итогам шести раундов судьи отдали победу с большим преимуществом Нэшу.

Для Женисова это поражение стало первым в карьере и он оказался ещё одной "жертвой" Троя. В апреле Нэш лишил "нолика" в графе "Поражения" другого казахстанца — Александра Ковригина. Болельщики в комментариях уже называют американца "кошмаром казахстанский боксёров".

Благодаря двум победам над бойцами из Казахстана, 20-летний американский файтер вышел в четвертьфинал уникального Гран-при WBC и считается главным фаворитом в своей весовой категории.



