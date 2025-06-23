Трагедия произошла сегодня, 23 июня, в 13:30 на окраине поселка Сайхин Бокейординсокго района. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на железнодорожном переезде 67-летний водитель грузового Shacman не пропустил тепловоз с грузовым составом и столкнулся с ним.

В результате аварии от полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские начали досудебное расследование по статье 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

Иные обстоятельства ДТП выясняют специалисты.