Период отчуждения и внутренней отдаленности подходит к концу для Овна, Льва и Весов.

Одиночество уступает место новым возможностям для общения и сближения, пишет YourTango .

Овен

С 21 июня восстанавливаются социальные связи: тригон Луны и Марса активирует сферу дружбы. Энергия побуждает не ждать, а действовать. Это подходящее время, чтобы выйти из внутреннего кокона и позволить людям приблизиться. Одинокие ощущения сменяются чувством настоящего контакта.

Лев

Энергия дня буквально вытаскивает Львов из одиночества и втягивает в яркие события. Наступает момент, когда становится легко общаться и воссоединяться с дорогими сердцу людьми. Душевная отстраненность уходит, уступая место радости от живого общения.

Весы

Весы чувствуют, что наступает исцеляющий поворот. Лунный тригон с Марсом помогает преодолеть страх быть непонятым или отверженным. Это день, когда становится проще быть собой и не прятаться за маской безмятежности. Гармония возвращается через честность, открытость и настоящую близость.

Фото: pexels.com