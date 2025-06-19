Наступает период честного самовыражения.

С 17 июня жизнь начнет круто изменяться к лучшему у представителей трех знаков Зодиака, пишет UNIAN.

Астрологические энергии, вступающие в силу после 17 июня, окажутся особенно благоприятными для Тельцов, Близнецов и Львов. В этот день Луна образует гармоничный трин с Меркурием, а это значит, что мысли и чувства наконец начнут идти в унисон. Наступает период честного самовыражения и четкой внутренней позиции.

Телец

Вы уже давно чувствуете, что пора переключиться с развлечений на более серьёзные задачи. Как человек приземлённый, вы понимаете: без усилий не будет реального роста. Трин Луны с Меркурием придаёт вам уверенности, и вы готовы брать на себя ответственность. Ваша сила - в словах и действиях, и вы быстро поймёте, что вас наконец слышат. Убедившись, что окружающие ценят ваш вклад, вы почувствуете, что можете многого добиться.

Близнецы

Ввлияние Меркурия в тригоне с Луной наделит вас ясностью ума, фокусом и мощным внутренним импульсом. Вы полны идей, и сейчас вы способны воплотить их в нечто значимое. Не время отвлекаться. Вам предстоит важная проверка: насколько вы готовы использовать свой потенциал по максимуму? Если вы соберёте волю в кулак, то сможете продвинуться дальше, чем ожидали.

Лев

Вы почувствуете эмоциональную глубину - как свою, так и чужую - и поймете, как важно сейчас быть рядом с близкими. Вам придется проявить мягкость, возможно, открыть сердце чуть больше, чем обычно, но вы не пожалеете. Все, что вы отдадите, вернется к вам вдвойне.