При этом, если верить Бюро Нацстатистики доходы казахстанцев тоже подросли.

В 1 квартале 2025 года среднедушевые расходы казахстанцев составили 312 710 тенге – на 10,4% больше, чем было в прошлом году. Больше половины суммы уходит на еду, пишет NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, денежные доходы казахстанцев по итогам 1 квартала 2025 года достигли 350 382 тенге в среднем на душу населения, то есть по 116 794 тенге в месяц.

Это на 2,18% больше, чем было в 4 квартале 2024 года и сразу на 10,1% больше, чем было год назад.

Структура доходов выглядит так:

доход от трудовой деятельности – 262 292 тенге;

пенсии, пособия, адресная и жилищная помощь – 77 087 тенге;

помощь родственников и алименты – 7 019 тенге;

доход от собственности и прочие денежные поступления – 3 984 тенге.

Денежный доход, израсходованный на потребление, составил 312 710 тенге в среднем на душу населения. То есть это сумма расходов в 1 квартале, которая на 5,67% больше, чем было в 4 квартале 2024 года и сразу на 10,4% больше, чем было год назад.

Больше половины средств (50,6%) жители Казахстана тратили на продовольственные товары – 158 648 тенге. На непродовольственные товары пришлось 63 650 тенге (20,4%), а на оплату услуг – 61 167 тенге (19,6%). Все это считается потребительскими расходами, которые заняли 90,6% всех расходов граждан.

На алименты и помощь родственникам пришлось 6 025 тенге (1,9%) в среднем на душу населения, на налоги и обязательные платежи – 785 тенге (0,3%), а на кредиты и долги – 22 435 тенге (7,2%).

Отметим, что указанные суммы могут показаться нереалистичными, причина кроется в способе подсчета: аналитики берут все доходы и расходы, указанные по результатам опросов домохозяйств, и делят их на все население страны. В учет идут и дети, и пенсионеры, и безработные – в общем все, даже если их напрямую не касается какая-то статья расхода или дохода.