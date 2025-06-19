Преступную группу задержали в Жамбылской области.

«Золотая лихорадка»: 50 человек задержали по подозрению в добыче и вывозе золотосодержащего сырья

Министерство внутренних дел проводит комплексную работу по пресечению криминальных схем, связанных с теневым оборотом драгоценных металлов, которые являются одним из стратегических активов экономики Казахстана, передает Polisia.kz. Особое внимание уделяется выявлению нелегальных мест добычи, переработки золота и установлению маршрутов транспортировки за границу.

Ранее МВД информировало о пресечении незаконной деятельности нескольких компаний, занимавшихся добычей руды в четырех регионах страны.

— В июне УБОП департамента полиции совместно с прокуратурой Жамбылской области ликвидирована деятельность организованной преступной группы, действовавшей на месторождении «Ақбақай», куда входили местные жители, работники комбината и службы безопасности. Раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья. Ущерб предприятию, нанесенный их противоправными действиями, составил свыше 400 млн тенге. Задержание организатора и его сообщников проводилось одновременно на территории четырех регионов страны. Всего задержано более 50 лиц, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Как отметили в полиции, у подозреваемых изъяли около 6 кг золота, ликвидировали восемь подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

— Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат. Работа по установлению каналов контрабанды золота, других криминальных схем теневого оборота, а также конечных бенефициаров продолжается, - сказал Куандык Алпыс.







