В Астане состоялась официальная встреча между руководством казахстанской автомобильной компании Allur и делегацией Proton Holdings Berhad, ведущего автопроизводителя Малайзии. Мероприятие стало частью визита Proton в Казахстан, который продлится до 19 июня и включает ряд рабочих переговоров с представителями отечественного автопрома, передает Toppress.kz.

Малазийскую сторону возглавил генеральный директор Proton, Dr. Li ChunRong, которого сопровождали топ-менеджеры, курирующие корпоративную стратегию, международное развитие и технологические инициативы.

Proton Holdings Berhad, основанная в 1983 году, является крупнейшим национальным автопроизводителем Малайзии и располагает тремя производственными площадками (Shah Alam, MVF и Tanjung Malim), а также наиболее широкой в стране сетью автоцентров, предоставляющих полный спектр услуг: от продаж и технического обслуживания до поставок оригинальных автозапчастей.

Во время встречи стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в области обмена технологиями, локализации производства и подготовки кадров. Руководство Proton выразило готовность поделиться собственными инженерными решениями, платформами, а также опытом внедрения экологических стандартов. Отдельное внимание было уделено созданию образовательной базы для подготовки квалифицированных специалистов в Казахстане.

Участники встречи отметили высокий потенциал промышленной кооперации, способной охватить как технологические, так и стратегические направления развития автомобильной отрасли.



