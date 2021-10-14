- На сегодняшний день заболеваемость активных больных по области составила 40,4% на 100 тысяч населения, в прошлом году за этот же период заболеваемость составляла 40,7%. Смертность туберкулеза составляет 1,1%, в прошлом году - 1,7%. Если три года назад на учёте состояло активных больных порядка 600 человек, то сейчас не превышает 500 человек. В начале 2000-х годов активных больных насчитывалось 3 700 человек, а заболеваемость приближалась к 200%, - рассказал врач фтизиатр.

- На самом деле, люди когда приходят к терапевту, очень возмущаются тем, что их направили на флюорографию. Это делается для выявления скрытых заболеваний. Ведь флюорография может выявить не только туберкулез, но и онкологию на ранних стадиях. Это тоже очень важно. Малейшее подозрение и больной отправлен на совершенно бесплатное обследование. Всё элементарно, заставить человека пройти её добровольно, очень сложно. Снижение заболеваемости напрямую связано с регулярными профосмотрами, - отмечает он.

- Снимки при коронавирусе и туберкулезе отличаются, так как COVID-19 вызывается вирусом, а туберкулёз - бактерией. Разница огромная. Это болезни, вызываемые разными возбудителями, и никак не влияют друг на друга. Туберкулёз поражает всё, от кончиков волос на голове до ногтей на ногах, но 98% болезни поражает лёгкие. Передаётся он воздушно-капельным путем. Есть гематогенный путь передачи у детей, он переносится через кровь, но это очень редкие случаи. При коронавирусе возникает температура, кашель, отдышка, тут же пациент вызывает скорую, сдает ПЦР-тест и тут же начинается лечение. А туберкулёз: основная клиническая картина - это слабость, утомляемость, плохой аппетит, похудание, вялость. То есть на это мало кто обратит внимание. А если это ещё и курильщик, то он в принципе не заметит болезни, - поясняет Равиль Галиулин.

- У нас сейчас много таких, кто находится на амбулаторном лечении. Сейчас не нужно ходить в поликлинику каждый день, больным могут привозить ежедневно лекарства на дом. И ещё есть видео-наблюдаемое лечение, больному выдается смартфон, поставленный с медцентров, он снимает на видео приём лекарств и отправляет своему лечащему врачу. Вё это опять же бесплатно, - пояснил Равиль Галиулин.

- Основной метод выявления заболевания - это флюорографический осмотр, он всегда покажет, что в лёгких есть изменения. И если рентгенолог увидит изменения, он направит к фтизиатру, который сделает необходимые обследования и проведёт анализы. Сейчас это делается всё быстро. У больного берётся мокрота, которая отправляется на молекулярно-генетический анализ, который выявит не только наличие заболевание, но и устойчивость к тому или иному препарату. Всё это проводится в поликлиниках на бесплатной основе, - заключил фтизиатр.

Равиль Галиулин Сегодня, 14 октября, врач фтизиатр высшей категории, заведующий отделения широкой лекарственной устойчивости Областного центра фтизиопульмонологии Равиль Галиулин рассказал о туберкулёзе, заболеваемости в области и лечении болезни.Равиль Галиулин говорит, что туберкулёз является социальной болезнью и зависит от уровня жизни. С ростом уровня жизни населения снижается количество заболевших. Общая культура населения в этом также играет огромную роль. Люди, к сожалению, не обращаются к врачам вовремя, но это искореняется.Также заведующий рассказал об отличиях коронавируса и туберкулёза.ВОЗ называет несколько основных причин развития туберкулёза, и первая среди них - это социальное неблагополучие. Несмотря на снижение, полностью искоренить эту болезнь практически невозможно. Врач советует проходить флюорографию хотя бы один раз год. А лицам, соприкасающимся с этой болезнью - чаще. Он отмечает, что сейчас в стране появились новые и серьёзные препараты для лечения туберкулёза, что позволило залечивать такие процессы, что 10 лет назад с такими показаниями больной был бы направлен на операцию. Прием препаратов очень длительный и курс лечение составляет 20 месяцев, но не в больнице. В стенах медучреждения больной находится только до тех пор, пока не перестанет быть заразным, а это 1-2 месяца.Сейчас в Областном центре фтизпульмонологии находится на лечении 105 человек, львиная доля из них - это те, кто ведут асоциальный образ жизни, употребляют алкоголь, активные наркоманы, бывшие заключённые. Детей в центре всего семь, среди них превалируют очаговые формы заболевания.