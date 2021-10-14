– Мальчик был одет в болоньевую куртку серого цвета со светоотражателями на рукавах, брюки джинсовые, серого цвета, ботинки зимние черного цвета, рост 110- 120 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, - говорилось в сообщении.

Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО 13 октября в 20:15 сотрудники полиции распространили информацию о пропаже девятилетнего Дениса Горшунова, жителя села Зелёное района Байтерек. По тревоге немедленно подняли весь личный состав районного отдела полиции, привлекли кинологов.Поиски мальчика длились всю ночь, и в 7:00 ребёнка нашли спящим на чужом сеновале. Он уснул в стогу сена. Выяснилось, что Денис живет вместе с бабушкой и отцом. Мама мальчика умерла в 2018 году. В пресс-службе департамента полиции добавили, что семья нигде на учёте не состоит и считается благополучной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.