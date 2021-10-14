139 километров трассы разделены на три участка, ремонтом которых занимаются два подрядчика, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В АО "Казавтожол" рассказали о ремонте трассы Казталовка-Жанибек Предположительной датой окончания строительства трассы Казталовка - Жанибек назвали 2023 год. К слову, деньги на строительство в размере 35 миллиардов тенге выделены из республиканского бюджета. Протяженность участка составляет 139 километров. Как сообщили в Западно-Казахстанском филиале "Казавтожола", в регионе продолжается капитальный ремонт дороги республиканского значения Казталов - Жанибек - граница РФ. Трасса разделена на три участка протяженностью 53, 43 и 42 километров, строительством которых занимаются ТОО Uniserv и ТОО "Темиржол жондеуши".
– Специалисты подрядных организаций работают круглосуточно, чтобы максимально использовать благоприятную погоду. От компании Uniserv задействовано 67 единиц техники и 219 человек персонала. На строительной площадке работают в две смены 25 водителей самосвалов, три машиниста автогрейдеров, шесть машинистов погрузчиков, семь водителей экскаваторов, четыре водителя бульдозеров, девять машинистов катков. Кроме того, специалисты геодезии, лаборатории, АБЗ, ГСУ и БСУ выполняют возложенные на них обязанности. В данное время выполняются работы поточным методом по всем конструктивным слоям. Например: возведение земляного полотна и дополнительного слоя ведётся круглосуточно, устройство ЩПС ведётся ночью, а нижний слой покрытия днем, - рассказали в ЗКОФ АО "НК Казавтожол".
Именно эта трасса вызывает особое нарекание со стороны западноказахстанцев. В сезон дождей в осенне-весенний период они превращаются в одну большую жижу. Проехать по таким дорогам удаётся не всем, многие машины зачастую съезжают с трассы или просто-напросто застревают в грязи.