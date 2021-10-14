– Специалисты подрядных организаций работают круглосуточно, чтобы максимально использовать благоприятную погоду. От компании Uniserv задействовано 67 единиц техники и 219 человек персонала. На строительной площадке работают в две смены 25 водителей самосвалов, три машиниста автогрейдеров, шесть машинистов погрузчиков, семь водителей экскаваторов, четыре водителя бульдозеров, девять машинистов катков. Кроме того, специалисты геодезии, лаборатории, АБЗ, ГСУ и БСУ выполняют возложенные на них обязанности. В данное время выполняются работы поточным методом по всем конструктивным слоям. Например: возведение земляного полотна и дополнительного слоя ведётся круглосуточно, устройство ЩПС ведётся ночью, а нижний слой покрытия днем, - рассказали в ЗКОФ АО "НК Казавтожол".Именно эта трасса вызывает особое нарекание со стороны западноказахстанцев. В сезон дождей в осенне-весенний период они превращаются в одну большую жижу. Проехать по таким дорогам удаётся не всем, многие машины зачастую съезжают с трассы или просто-напросто застревают в грязи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта ЗКОФ АО "НК Казавтожол" в социальной сети Facebook
