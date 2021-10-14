Стоимость проезда составляет 500 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: управление зелёной экономики

Два электрических микроавтобуса начали курсировать по маршруту Медеу - Шымбулак сегодня, 14 октября. Транспорт рассчитан на 13 пассажиров (сидячие места). Как отмечают в управлении зелёной экономики, на одной зарядке он может проехать 260-280 километров.

Стоимость проезда составляет 500 тенге за пассажира, тариф для льготных категорий граждан - 250 тенге. Дети до семи лет и люди с инвалидностью могут ездить бесплатно.

- Оплата на маршруте предусмотрена безналичным путём через приложение Kaspi (в разделе «Такси»), наличная форма через платёжные терминалы, которые расположены на ВСК «Медеу» и ГК «Шымбулак», - сообщили в ведомстве.

Таким образом, сейчас на маршруте курсируют восемь электротакси и два электромикробуса.

