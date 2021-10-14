Кроме этого суд санкционировал арест и его пособника, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Чиновника задержали в Уральске. Его подозревают в получении взятки в 134 млн тенге Фото из архива "МГ" Как сообщили в Антикоррупционной службе ЗКО, сегодня, 14 октября, следственный суд санкционировал арест 45-летнего руководителя отдела строительства Армана Уксукбаева и его подельника. Теперь во время следствия , а именно в течение двух месяцев они будут находиться в следственном изоляторе. Арману Уксукбаеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 366 УК РК "Получение взятки в особо крупном размере". Напомним, Арман Уксукбаев подозревается в том, что с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил от директора ТОО взятку в особо крупном размере, в сумме 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник должен был оказать содействие в заключении договора госзакупок по конкурсу, с применением специального порядка в период пандемии и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по строительству двух девятиэтажных жилых домов в г.Уральск, на общую сумму 2,2 миллиарда тенге, по государственной программе «Нурлы жер». Между тем имя и должность пособника не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.