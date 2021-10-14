Социальным объектам воду подвезут автоцистернами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В «Алматы Су» предупредили, что с 21:00 14 октября до восьми часов утра 15 октября холодной воды не будет в жилых дома и зданиях, расположенные в квадрате улиц Луганского – Аль-Фараби – Байзакова – Толе би.

- Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время замены технологического оборудования на объекте водоснабжения, обеспечивающего стабильную работу водопроводных сетей этой части мегаполиса, - предупредили в коммунальном предприятии.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.