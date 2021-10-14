Огнеборцы подоспели вовремя, четвероногий малыш не успел надышаться едким дымом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Актобе

Фотография пожарного со спасённым щенком в руках уже облетела Казнет. В пресс-службе ДЧС Актобе рассказали, что пожар произошёл в пристройке частного дома сегодня, 14 октября.

На фото - пожарный городской части №5 Наурызбай Халилаев. Именно он обнаружил во время тушения щенка. Людей в горящем помещении не было.

- Мы подоспели вовремя, ведь пушистый питомец еще не успел надышаться едким дымом. Если бы соседи сообщили о пожаре чуть позже, то собачку уже могли не спасти. Животным, как и человеку, достаточно нескольких вдохов, чтобы получить смертельное отравление угарным газом, - рассказывает огнеборец.

В комментариях казахстанцы благодарят пожарных за спасение щенка.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.