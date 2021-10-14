Под влиянием обширного антициклона по всей территории страны 15 октября сохраняется погода без осадков. В ЗКО ожидается туман и сильный ветер На севере, западе, юго-востоке, востоке страны ожидаются – туман.
  • В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до +3..+8. Ветер южный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +16..+18 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная область. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.
