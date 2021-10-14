Творог – 700 граммов

Яйца – 2 штуки

Сахар – 4-5 столовых ложек

Ванилин – пол чайной ложки

Соль – пол чайной ложки

Мука – 320 граммов

Разрыхлитель –пол чайная ложка

Растительное масло – для жарки

Сахарная пудра – для присыпки

Фото с сайта Pexels.com В школьных столовых раньше продавали самое вкусное лакомство детства - творожные пончики с сахарной пудрой. Каждый из нас отстаивал очереди, чтобы полакомиться этими вкусняшками. Такие пончики будут одинаково вкусными как в горячем, так и в холодном виде. Вкусные, мягкие, воздушные они готовятся очень просто, буквально за считанные минуты и прекрасно подойдут на завтрак с чашечкой ароматного кофе, а также идеально скрасят тихое семейное чаепитие или веселые посиделки с подругами.Творог протираем через сито, добавляем яйца, сахар, ванилин и соль. Мука просеиваем, добавляем разрыхлитель и постепенно высыпаем в творог. Замешиваем мягкое и гладкое тесто. Тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10-15 минут. В сковороде разогреваем растительное масло. Из получившегося теста формируем небольшие шарики размером с киви. Обжариваем их в раскаленном масле около пяти минут до аппетитной золотистой корочки. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Посыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся вкусом.