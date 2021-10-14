Фото с сайта pexels.com Куриное яйцо состоит из желтка, масса которого составляет треть от всей массы яйца, остальной вес приходится на белок. Чтобы определить насколько яйцо свежее, необходимо исследовать его консистенцию. И да, желток должен быть расположен только посередине. А белок - не должен растекаться. Иначе яйцо примет другую форму. Если желток располагается к краю и становится немного приплюснутым, то это тоже говорит, что продукт не первой свежести. Еще один проверенный способа проверки яйца, это возникновение воздушного кармана. Сырое яйцо необходимо опустить в воду. Если оно ляжет на бок, то ему всего лишь одна неделя. Если яйцо выплывет и широкая его часть приподнимется в воде, то тогда ему примерно 2-3 недели. Если он практически будет стоять в воде, острым концом вниз, а тупой частью вверх, ему более трех недель. Если яйцо не погружается вводу, и полностью всплывает на поверхность воды, то тогда его стоит выбросить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.