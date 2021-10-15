Смертельное ДТП произошло в Жаркенте, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: taldykorganec.insta/Instagram

Фотографии с места аварии появились в . Начальник Панфиловского районного отделения полиции Жандос Кавлиев сообщил, что авария произошла на пересечении улиц Абая и Иванова.

- Сотрудниками полиции с камер видеонаблюдения изъяты записи, где видно, что 34-летний водитель Subaru не уступил дорогу Mercedes, - сказал Кавлиев.

От удара Mercedes откинуло и развернуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «КамАЗ». 29-летний водитель Mercedes скончался по дороге в больницу. Ещё двое участников ДТП госпитализировали с различными травмами.

- По данному факту возбуждено уголовное производство по статье за нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль, - подполковник Кавлиев.

