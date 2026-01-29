Теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело за незаконное распространение интимных материалов, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемым стал бывший муж потерпевшей. По данным полиции, он через WhatsApp отправлял интимные фотографии своей бывшей жены без её согласия.

— Мужчину задержали. Он признал вину. Телефон, с которого распространялись материалы, изъят. Расследование ведётся по части 4 статьи 147 УК РК. За такое преступление предусмотрено наказание от 3 до 6 лет лишения свободы, а также возможный запрет на занятие определённых должностей или видов деятельности, — сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.